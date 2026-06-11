Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия "не стремится к конфликту", несмотря на обеспокоенность европейских союзников по поводу потенциальных пробелов в безопасности, которые могут возникнуть в результате планов Вашингтона вывести ключевые военные силы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

В четверг, отвечая на вопрос о возможности российского нападения на страны Балтии, генерал Гринкевич отметил, что его роль заключается в обеспечении надежности сдерживающего потенциала НАТО и в том, чтобы Москва осознала, что не сможет одержать военную победу над альянсом.

"Я очень внимательно следил за разведданными", – сказал он во время панельной дискуссии на Берлинском авиасалоне ILA.

"Россия не стремится к конфликту... Они понимают термин "оборонительный альянс" и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ", – отметил Гринкевич.

Его комментарии прозвучали на фоне того, что США планируют сократить военные мощности, которые они выделяют для модели сил НАТО – резерва сил и вооружения альянса, который может быть развернут в течение 10, 30 и 180 дней в ответ на кризис.

Эта оценка контрастирует с растущими опасениями в странах Балтии, что сокращение военного присутствия США может ослабить сдерживающий потенциал НАТО и изменить расчеты Москвы.

Гринкевич, который также возглавляет Европейское командование США, сказал, что его "задача" заключается в том, чтобы "Россия понимала: если они попытаются что-то предпринять в странах Балтии, у них ничего не выйдет. Поскольку они знают, что им это не удастся, они не рискнут на что-то подобное".

Он добавил: "Когда люди спрашивают меня: готовы ли вы сражаться сегодня ночью? Безусловно".

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал опасения Европы относительно того, что Россия атакует страны НАТО, "чепухой". "Это преднамеренная провокация, чтобы создать угрозу, которой на самом деле не существует, и заставить население их стран тратить больше денег на оборону", – сказал он.

Совместное исследование ряда СМИ из стран Северной Европы и Балтии на днях установило, что Россия развивает у своих границ новую инфраструктуру для размещения десятков тысяч военных.

Напомним, в апреле глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде.