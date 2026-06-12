Трамп: подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные

Президент США Дональд Трамп утверждает, что подписание мирного соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил журналистам в Овальном кабинете, его цитирует Bloomberg.

По словам Трампа, подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе. В случае его заключения на церемонии будет присутствовать вице-президент Джей Ди Венс, добавил он.

Президент также заявил, что верховный лидер Ирана дал согласие на соглашение, хотя и отметил, что оно еще не окончательно согласовано.

Трамп охарактеризовал его как "очень сильный меморандум о взаимопонимании, имеющий несколько концептуальный характер", который восстановит судоходство в Ормузском проливе и будет предусматривать обязательство Тегерана не стремиться к созданию ядерного оружия.

"Сегодня мы положили конец войне с Ираном", – заявил Трамп во время вечернего телемитинга в поддержку Берта Джонса, баллотирующегося в Сенат США от штата Джорджия.

Во время другого телемитинга в поддержку Барри Мура, кандидата в Сенат от штата Алабама, президент сказал: "Мы заключили замечательное соглашение. Ядерного оружия не будет. Люди очень скоро начнут возвращаться домой. Дело практически, практически завершено. Мы получили все, что хотели".

В то же время полуофициальное иранское информационное агентство "Фарс" ранее в четверг сообщило со ссылкой на неназванный источник, что официальные лица еще не одобрили текст какого-либо соглашения с США.

Перед этим Трамп заявил, что отменяет удары по Ирану, о которых он сообщил за несколько часов до этого, поскольку "финальные пункты" соглашения между двумя сторонами были утверждены.

До этого он говорил, что в ближайшую ночь американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".

Во вторник американский президент заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня".