Большинство украинцев считают, что США оказывают давление на Украину с целью добиться уступок со стороны России

56% украинцев считают, что Соединенные Штаты устали от войны и оказывают давление на Украину с целью добиться уступок со стороны России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет "Европейская правда".

В то же время 30% опрошенных украинцев утверждают, что США по-прежнему остаются надежным союзником. Еще 13% респондентов не ответили на этот вопрос.

Что касается Европы, то большинство украинцев – 64% – по-прежнему считают, что европейские страны серьезно помогают Киеву и стремятся завершить войну на справедливых условиях.

25% участников опроса убеждены, что поддержка со стороны Европы ослабла, и она давит на Украину для достижения несправедливого мира. Еще 12% не ответили на этот вопрос.

По сравнению с январем 2026 года выросло количество тех, кто положительно воспринимает политику европейских стран в отношении Украины. С 58% до 64% стало больше тех, кто считает Европу надежным союзником. С 35% до 25% уменьшилось количество тех, кто считает, что Европа устает и ее поддержка ослабевает.

Опрос КМИС был проведен с 7 мая по 3 июня 2026 года методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству Украины регионах. В рамках исследования было опрошено 1000 респондентов.

В апреле опрос КМИС показал, что среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США в случае повторного нападения России.

В марте другой опрос показал, что подавляющее большинство украинцев сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам в целом, однако к американской администрации преобладает негативное отношение.