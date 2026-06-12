Мелони призвала союзников по НАТО пересмотреть подход к расходам на оборону

Италия в этом году увеличит свой официальный оборонный бюджет, однако союзники по НАТО должны пересмотреть свои военные приоритеты, поскольку беспилотники, спутники и цифровые технологии кардинально меняют характер ведения боевых действий.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед парламентом, Мелони сообщила, что на саммите НАТО в июле она объявит о том, что в 2026 году Италия будет направлять на оборону и безопасность около 2,8% ВВП, что на 0,71 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

Основная часть этого увеличения придется на расходы, связанные с внутренней безопасностью, в частности на некоторые функции полиции, причем Италия воспользуется правилами НАТО, чтобы включить в свой бюджет статьи, которые ранее были исключены.

Однако Мелони предостерегла от дискуссии, сосредоточенной исключительно на общих целевых показателях расходов, отметив, что война в Украине продемонстрировала: современную военную мощь нельзя оценивать только по традиционным системам вооружения или объему расходов.

Ссылаясь на Украину, Мелони отметила, что линия фронта заблокирована и заполнена дронами.

"Из-за этого ничего не движется, и мы видели, как танки стоимостью в миллионы евро уничтожаются дронами, которые стоят в среднем 20 тысяч евро", – сказала Мелони.

По ее словам, западные союзники должны оценить "ценность спутника, размещенного в выгодной позиции, по сравнению с танком или авианосцем, размещенными в выгодной позиции", добавив, что данные необходимо защищать на стратегическом уровне.

"Есть страны, которые вместо того, чтобы набирать солдат, обучают детей, привыкших играть в PlayStation, готовя их к дистанционному управлению дронами в случае возможной войны. Это дискуссия, которую Запад должен провести", – указала глава правительства Италии.

Стоит отметить, что в последнее время между главой итальянского правительства Джорджей Мелони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

На этом фоне американский президент допустил возможность сокращения численности американских войск в стране, заявив, что "Италия ничем не помогла" в войне против Ирана.