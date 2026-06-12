У Молдові посилюють правила продажу SIM-карт

Наступного тижня уряд Молдови планує ухвалити постанову, згідно з якою під час придбання SIM-карти кожен громадянин повинен буде показати посвідчення особи.

Про це повідомляє TVR Moldova, пише "Європейська правда".

Як розповіла міністерка внутрішніх справ Даніела Місаїл-Нікітін, правила продажу телефонних номерів посилюють у зв'язку з телефонними шахрайствами.

"Таким чином, ми зменшимо ризик для тих, хто використовує передплачені картки лише один раз і виключно для вчинення злочинів. На цьому етапі, як проміжне рішення, до операторів мобільного зв'язку, зокрема, звертається керівник поліції з проханням обмежити продаж у великих кількостях. Адже трапляються випадки, коли одночасно купують 50–60 карток", – зазначила глава МВС Молдови.

Також з метою боротьби з шахрайством на засіданні уряду було затверджено ратифікацію додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про боротьбу з кіберзлочинністю, що передбачає більш оперативний обмін інформацією.

Влада нагадує людям бути пильними та не надавати незнайомцям гроші, банківські реквізити чи особисту інформацію.

Робота над проєктом, згідно з яким SIM-картки можна буде придбати тільки на підставі документа, що посвідчує особу, розпочалась у 2025 році.

Нагадаємо, у лютому Державна поліція Латвії у співпраці із закордонними правоохоронними органами припинила діяльність організованої злочинної мережі, яка в українському місті Дніпро утримувала кілька шахрайських кол-центрів.