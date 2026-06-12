В Молдове ужесточают правила продажи SIM-карт

На следующей неделе правительство Молдовы планирует принять постановление, согласно которому при покупке SIM-карты каждый гражданин должен будет предъявить удостоверение личности.

Об этом сообщает TVR Moldova, пишет "Европейская правда".

Как рассказала министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин, правила продажи телефонных номеров ужесточают в связи с телефонным мошенничеством.

"Таким образом, мы снизим риск для тех, кто использует предоплаченные карты только один раз и исключительно для совершения преступлений. На данном этапе, в качестве промежуточного решения, к операторам мобильной связи, в частности, обращается руководитель полиции с просьбой ограничить продажу в больших количествах. Ведь бывают случаи, когда одновременно покупают 50–60 карт", – отметила глава МВД Молдовы.

Также с целью борьбы с мошенничеством на заседании правительства была одобрена ратификация дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о борьбе с киберпреступностью, предусматривающего более оперативный обмен информацией.

Власти напоминают людям быть бдительными и не предоставлять незнакомцам деньги, банковские реквизиты или личную информацию.

Работа над проектом, согласно которому SIM-карты можно будет приобрести только на основании документа, удостоверяющего личность, началась в 2025 году.

Напомним, в феврале Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами пресекла деятельность организованной преступной сети, которая в украинском городе Днепр содержала несколько мошеннических колл-центров.