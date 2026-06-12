СМИ: США и Иран подпишут мирное соглашение до саммита G7

США и Иран приближаются к подписанию соглашения о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства в Ормузском проливе перед саммитом "Группы семи" 15–17 июня.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Нынешний саммит лидеров G7 состоится в Эвиане, во Французских Альпах, с 15 по 17 июня. Женева находится неподалеку и, по словам людей, знакомых с планами, рассматривается как возможное место подписания меморандума между Ираном и США уже в воскресенье.

Один чиновник из G7 сказал, что документ, вероятно, будет иметь форму меморандума о взаимопонимании, а не окончательного соглашения. Он предупредил, что Иран еще не подтвердил свою готовность к церемонии подписания, а коммуникация между его правительством и США шла медленно с начала войны в феврале.

Другой представитель G7 подтвердил наличие признаков того, что Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения, но также предупредил, что предварительного дипломатического прогресса достигнуто не было.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные в Европе. В случае его заключения на церемонии будет присутствовать вице-президент Джей Ди Венс.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который, по словам американского президента, вскоре будет подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и ослабление санкций против Ирана в обмен на соблюдение правил.

СМИ также сообщили, что после того, как президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил нанести "очень сильный удар" по Ирану, ему позвонили лидеры стран Персидского залива и Южной Азии в последней попытке убедить его отказаться от этих намерений.