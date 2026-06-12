В Іспанії знову очікують сильну спеку із "тропічними ночами"

У п’ятницю температура піде вгору по всій території країни, зокрема в Аліканте та Хаені знову будуть тропічні ночі, а в Мадриді та Толедо забудуть про прохолодні світанки: мінімальна температура знову становитиме 20°C.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Головним погодним фактором дня стане східний вітер леванте в Гібралтарській протоці. Держметеослужба AEMET оголосила помаранчевий рівень небезпеки в провінції Кадіс через пориви вітру до 90 км/год, з хвилюванням моря до 8 балів на захід від Таріфи та на південь від мису Трафальгар.

Натомість в Ампурдані та на Канарських островах вітер слабшатиме порівняно з останніми днями.

Субота обіцяє бути сонячною, хоча в другій половині дня в Галісії, на заході Кастилії-і-Леону та в Астурії можливі поодинокі грози. Температура продовжить зростати: місцями на узбережжі Кантабрійського моря, в Галісії та Кастилії-і-Леоні повітря прогріється до 35 °C, а в долинах Гвадіани та Гвадалквівіра стовпчики термометрів наблизяться до 40 °C.

У неділю погода зміниться. Надходження холодного повітря у верхніх шарах атмосфери посилить нестабільність погоди у внутрішніх районах Піренейського півострова з полудня. Грози, які місцями можуть супроводжуватися дуже сильними поривами вітру, найбільш ймовірні у внутрішній Галісії, Астурії, Кастилії-і-Леоні, Естремадурі та Кастилії-Ла-Манчі.

Тиждень з 15 по 21 червня розпочнеться з нестабільної погоди: після полудня будуть розвиватися купчасто-дощові хмари і можливі короткочасні зливи у внутрішніх районах країни, особливо ймовірні в понеділок.

Проте температура залишиться вищою за звичайні для цієї пори значення, справжня літня спека буде особливо відчутною в центрі та на півночі країни.

Прогнози вказують, що спека збережеться, хоча й у менш інтенсивній формі, без чіткої тенденції щодо опадів. До кінця місяця та початку липня погодний сценарій може закріпитися як типово літній: теплий і з невеликою кількістю опадів.

Служба зміни клімату ЄС Copernicus заявила, що рання хвиля спеки у травні стала "новою нормою" для континенту після того, як в низці країн минулого місяця зафіксували температурні рекорди.

В Іспанії травень позначився рекордними температурами морської води.