В Испании снова ожидается сильная жара с "тропическими ночами"

В пятницу температура поднимется по всей территории страны, в частности в Аликанте и Хаэне снова будут тропические ночи, а в Мадриде и Толедо забудут о прохладных рассветах: минимальная температура снова составит 20°C.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Главным погодным фактором дня станет восточный ветер леванте в Гибралтарском проливе. Госметеослужба AEMET объявила оранжевый уровень опасности в провинции Кадис из-за порывов ветра до 90 км/ч, с волнением моря до 8 баллов к западу от Тарифы и к югу от мыса Трафальгар.

Зато в Ампурдане и на Канарских островах ветер будет ослабевать по сравнению с последними днями.

Суббота обещает быть солнечной, хотя во второй половине дня в Галисии, на западе Кастилии-и-Леона и в Астурии возможны единичные грозы. Температура продолжит расти: местами на побережье Кантабрийского моря, в Галисии и Кастилии-и-Леоне воздух прогреется до 35 °C, а в долинах Гвадианы и Гвадалквивира столбики термометров приблизятся к 40 °C.

В воскресенье погода изменится. Поступление холодного воздуха в верхних слоях атмосферы усилит нестабильность погоды во внутренних районах Пиренейского полуострова со второй половины дня. Грозы, которые местами могут сопровождаться очень сильными порывами ветра, наиболее вероятны во внутренней Галисии, Астурии, Кастилии-и-Леоне, Эстремадуре и Кастилии-Ла-Манче.

Неделя с 15 по 21 июня начнется с нестабильной погоды: после полудня будут развиваться кучево-дождевые облака и возможны кратковременные ливни во внутренних районах страны, особенно вероятные в понедельник.

Тем не менее температура останется выше обычных для этого времени года значений, настоящая летняя жара будет особенно ощутима в центре и на севере страны.

Прогнозы указывают, что жара сохранится, хотя и в менее интенсивной форме, без четкой тенденции в отношении осадков. К концу месяца и началу июля погодный сценарий может закрепиться как типично летний: теплый и с небольшим количеством осадков.

Служба по изменению климата ЕС Copernicus заявила, что ранняя волна жары в мае стала "новой нормой" для континента после того, как в ряде стран в прошлом месяце зафиксировали температурные рекорды.

В Испании май ознаменовался рекордными температурами морской воды.