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Єврокомісія погодила майже 12 млн євро держдопомоги італійському виробнику пармезану

Новини — П'ятниця, 12 червня 2026, 14:27 — Марія Ємець

Єврокомісія погодила надання Італією держдопомоги на 12 млн євро виробнику традиційних сирів, у тому числі відомого пармезану. 

Про це повідомили у пресслужбі ЄК, пише "Європейська правда". 

Європейська комісія погодила надання Італією 11,9 млн євро у вигляді прямого гранту на підтримку інвестиційного проєкту для виробництва традиційних італійських сирів, зокрема грана падано і пармезану (Grana Padano, Parmigiano Reggiano).

Кошти отримає компанія Zanetti S.p.A. для модернізації виробничої лінії, що має у тому числі зменшити енерговитрати на процес виробництва. 

Єврокомісія перевірила план надання допомоги на відповідність правилам ЄС щодо держдопомоги бізнесу та визнала її такою, що є доречною і пропорційною та буде мати обмежений вплив на конкуренцію і торгівлю на європейському ринку. 

Бували випадки, коли такі рішення Єврокомісії щодо держдопомоги успішно оскаржували у Суді ЄС.

Нагадаємо, восени 2025 року в Італії сталося гучне "сирне" пограбування на 100 тисяч євро – зловмисники поцупили зі складу молочного кооперативу майже 200 головок пармезану. 

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Єврокомісія Італія
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