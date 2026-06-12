Єврокомісія погодила майже 12 млн євро держдопомоги італійському виробнику пармезану

Єврокомісія погодила надання Італією держдопомоги на 12 млн євро виробнику традиційних сирів, у тому числі відомого пармезану.

Про це повідомили у пресслужбі ЄК, пише "Європейська правда".

Європейська комісія погодила надання Італією 11,9 млн євро у вигляді прямого гранту на підтримку інвестиційного проєкту для виробництва традиційних італійських сирів, зокрема грана падано і пармезану (Grana Padano, Parmigiano Reggiano).

Кошти отримає компанія Zanetti S.p.A. для модернізації виробничої лінії, що має у тому числі зменшити енерговитрати на процес виробництва.

Єврокомісія перевірила план надання допомоги на відповідність правилам ЄС щодо держдопомоги бізнесу та визнала її такою, що є доречною і пропорційною та буде мати обмежений вплив на конкуренцію і торгівлю на європейському ринку.

Бували випадки, коли такі рішення Єврокомісії щодо держдопомоги успішно оскаржували у Суді ЄС.

Нагадаємо, восени 2025 року в Італії сталося гучне "сирне" пограбування на 100 тисяч євро – зловмисники поцупили зі складу молочного кооперативу майже 200 головок пармезану.