Еврокомиссия одобрила почти 12 млн евро госпомощи итальянскому производителю пармезана

Еврокомиссия согласовала предоставление Италией госпомощи на 12 млн евро производителю традиционных сыров, в том числе известного пармезана.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕК, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия согласовала предоставление Италией 11,9 млн евро в виде прямого гранта на поддержку инвестиционного проекта для производства традиционных итальянских сыров, в частности грана падано и пармезана (Grana Padano, Parmigiano Reggiano).

Средства получит компания Zanetti S.p.A. для модернизации производственной линии, что должно в том числе уменьшить энергозатраты на процесс производства.

Еврокомиссия проверила план предоставления помощи на соответствие правилам ЕС относительно госпомощи бизнесу и признала ее уместной, пропорциональной и такой, что будет иметь ограниченное влияние на конкуренцию и торговлю на европейском рынке.

Бывали случаи, когда такие решения Еврокомиссии по госпомощи успешно оспаривали в Суде ЕС.

Напомним, осенью 2025 года в Италии произошло громкое "сырное" ограбление на 100 тысяч евро – злоумышленники украли со склада молочного кооператива почти 200 головок пармезана.