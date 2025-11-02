В Італії викрали майже 200 головок пармезану на 100 тисяч євро

У ніч проти 1 листопада в італійському місті Кастель-Д’Айано, провінція Болонья, невідомі винесли зі складу молочного кооперативу майже 200 головок сиру Парміджано Реджано, загальна вартість яких перевищує 100 тисяч євро.

Про це пише Il Resto del Carlino, передає "Європейська правда".

За словами президента кооперативу Даріо Запполі, невідомі діяли з надзвичайною точністю та підготовкою.

Вони начебто викрали два автомобілі, дісталися до підприємства з тилу через крутий схил і проникли в приміщення після того, як працівники пішли додому. Пограбування почалося близько 19:50 і тривало до другої години ночі.

За попередніми оцінками, злодії викрали 191 головку пармезану, кожна з яких важить 42 кілограми, але "їхня кількість продовжує зростати, а отже, зростає і збиток, який на даний момент перевищить 100 тисяч євро".

"Ми побоюємося, що оцінка не є точною", – сказав Запполі.

Після пограбування автомобілі, ймовірно, перевантажили на вантажівку в районі Толе. Камери спостереження зафіксували момент злочину, а розслідування вже ведуть карабінери.

"Ми сподіваємося, що страхова компанія нам допоможе. Ми вже встановили кращу систему безпеки. Ми були такі спокійні, всі зайняті своєю роботою. Ми ніколи не очікували, що зіштовхнемося з чимось подібним", – підсумував Запполі.

У жовтні минулого року лондонський продавець сирів заявив, що у нього обманом викрали відзначений нагородами сир чеддер на суму понад 300 тисяч фунтів стерлінгів.

Через кілька днів поліція заарештувала 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві та зберіганні краденого.