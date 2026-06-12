У Нідерландах тривають рятувальні роботи на руїнах спортзалу, де стався вибух

У Нідерландах в одному з районів Амстердаму з ночі тривають пошуково-рятувальні роботи на руїнах будівлі спортзалу, де стався вибух.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у західному районі Амстердаму Нью-Вест близько опівночі 11 червня. У будівлі, де розташований цілодобовий тренажерний зал, стався потужний вибух. Одразу після того з руїн витягли сімох поранених людей, з них двоє мають серйозні травми.

ANP

Вдень у п’ятницю повідомили, що рятувальні служби мають дані про те, що під руїнами ще можуть бути постраждалі.

Через загрозу обвалу того, що залишилось від будівлі, залучали кран для прибирання небезпечних конструкцій. Подальше розбирання завалів проводять вручну, що безпечніше для потенційних постраждалих, робота може тривати до вечора.

Причина вибуху у будівлі наразі невідома. Власник спортзалу каже, що відео вибуху дозволяє припускати, що його осередок був під поверхом, на якому розміщений спортзал. Там, серед іншого, пролягали газові труби. Проте місцевий оператор газової мережі каже, що поки немає явних ознак того, що причиною став газ.

Через інцидент евакуювали мешканців сусіднього 9-поверхового будинку, їм досі не дозволяють повертатися. Приблизно сотню з них, хто не мав варіанту розміститися неподалік у родичів чи друзів, поселили у готелі. Після того протягом ранку рятувальники виносили з квартир домашніх улюбленців, яких господарі у поспіху залишили.

Попередні оцінки вказують на те, що багатоповерхівка не зазнала критичного впливу через вибухову хвилю і люди зможуть повернутися туди.

Нагадаємо, наприкінці травня у Румунії російський "Шахед" ("Герань 2") влетів у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному з Україною місті Галац та серйозно пошкодив квартиру, що стало першим подібним випадком за час повномасштабної війни.

У німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.