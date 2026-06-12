В Нидерландах продолжаются спасательные работы на руинах спортзала, где произошел взрыв

В Нидерландах в одном из районов Амстердама с ночи продолжаются поисково-спасательные работы на руинах здания спортзала, где произошел взрыв.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в западном районе Амстердама Нью-Вест около полуночи 11 июня. В здании, где расположен круглосуточный тренажерный зал, произошел мощный взрыв. Сразу после этого из руин вытащили семерых раненых людей, из них двое имеют серьезные травмы.

ANP

Днем в пятницу сообщили, что спасательные службы имеют данные о том, что под руинами еще могут быть пострадавшие.

Из-за угрозы обвала того, что осталось от здания, привлекали кран для уборки опасных конструкций. Дальнейший разбор завалов проводят вручную, что безопаснее для потенциальных пострадавших, работа может продлиться до вечера.

Причина взрыва в здании пока неизвестна. Владелец спортзала говорит, что видео взрыва позволяет предполагать, что его очаг был под этажом, на котором размещен спортзал. Там, среди прочего, пролегали газовые трубы. Однако местный оператор газовой сети говорит, что пока нет явных признаков того, что причиной стал газ.

Из-за инцидента эвакуировали жителей соседнего 9-этажного дома, им до сих пор не разрешают возвращаться. Примерно сотню из них, кто не имел варианта разместиться неподалеку у родственников или друзей, поселили в гостинице. После того в течение утра спасатели выносили из квартир домашних любимцев, которых хозяева в спешке оставили.

Предварительные оценки указывают на то, что многоэтажка не получила критических повеждений из-за взрывной волны и люди смогут вернуться туда.

Напомним, в конце мая в Румынии российский "Шахед" ("Герань 2") влетел в верхний этаж многоэтажки в приграничном с Украиной городе Галац и серьезно повредил квартиру, что стало первым подобным случаем за время полномасштабной войны.

В немецком городе Гёрлиц возле границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.