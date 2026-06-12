У партії Мерца кажуть, що РФ свідомо грає на прагненні німців до безумовного миру

Депутат від партії німецького канцлера Фрідріха Мерца Родеріх Кізеветтер вважає, що правитель РФ Владімір Путін навмисно намагається впливати на німців і розколювати їх "під час нинішньої фази слабкості Росії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Кізеветтер стверджує, що правитель Росії використовує когнітивну війну, щоб послабити позиції України, яка наразі перебуває на хвилі успіху.

"Роблячи це, Росія цілком свідомо грає на прагненні німців до безумовного миру, тоді як ми надто часто забуваємо, що це обов’язково має бути мир, заснований на свободі та самовизначенні. Абсолютний акцент має бути зроблено на всебічному зміцненні України, бо ми не можемо вести переговори над головами українців", – заявив депутат.

За його словами, метою будь-яких переговорів ніколи не має бути тиск на країну, що зазнала нападу, з метою змусити її піти на територіальні поступки.

Як повідомлялося, 56% українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від війни і тиснуть на Україну для поступок Росії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Владіміра Путіна до переговорів.

Також європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною.