Депутат от партии немецкого канцлера Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер считает, что правитель РФ Владимир Путин намеренно пытается влиять на немцев и раскалывать их "во время нынешней фазы слабости России".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Кизеветтер утверждает, что правитель России использует когнитивную войну, чтобы ослабить позиции Украины, которая сейчас находится на волне успеха.

"Делая это, Россия вполне сознательно играет на стремлении немцев к безусловному миру, тогда как мы слишком часто забываем, что это обязательно должен быть мир, основанный на свободе и самоопределении. Абсолютный акцент должен быть сделан на всестороннем укреплении Украины, потому что мы не можем вести переговоры над головами украинцев", – заявил депутат.

По его словам, целью любых переговоров никогда не должно быть давление на страну, подвергшуюся нападению, с целью заставить ее пойти на территориальные уступки.

Как сообщалось, 56% украинцев считают, что Соединенные Штаты устали от войны и давят на Украину для уступок России.

Напомним, по данным СМИ, Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Владимира Путина к переговорам.

Также европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы привлечь его к планам по содействию новым мирным переговорам между Россией и Украиной.