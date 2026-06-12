Президент Фінляндії вважає, що діалог Європи з РФ може початися найближчими тижнями

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що існують тихі сигнали про готовність Росії до діалогу з Євросоюзом щодо ситуації в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За словами Стубба, продовжують діяти як неформальні, так і дипломатичні контакти на європейському рівні.

Президент Фінляндії також наголосив, що Україна сьогодні перебуває в значно сильнішій позиції, ніж будь-коли за час цієї війни, а США все ще зайняті вирішенням іранського питання.

"Я хотів би, щоб Європа повернулася до переговорів, відновила діалог", – сказав Стубб.

"Якщо європейські інститути не зможуть цього зробити, рішення, ймовірно, буде ухвалено 18 липня на саміті Європейської ради. Тоді добре було б створити групу представників – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та прикордонна держава, наприклад, Польща", – зазначив він.

"Має бути розуміння того, якою буде зовнішня політика і політика безпеки Росії в майбутньому. У якийсь момент діалог необхідно відновити як на європейському рівні, так і в разі Фінляндії – на двосторонньому", – додав Стубб.

Раніше Александр Стубб заявив, що не бачить себе в ролі переговірника на потенційних перемовинах з Росією.

Варто зазначити, що ще у травні Стубб висловлював готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією.

За даними медіа, Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів.

Раніше неназваний німецький посадовець заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.