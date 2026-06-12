Президент Финляндии считает, что диалог Европы с РФ может начаться в ближайшие недели

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что существуют тихие сигналы о готовности России к диалогу с Евросоюзом по ситуации в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По словам Стубба, продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне.

Президент Финляндии также отметил, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.

"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, возобновила диалог", – сказал Стубб.

"Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда хорошо было бы создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и пограничное государство, например, Польша", – отметил он.

"Должно быть понимание того, какой будет внешняя политика и политика безопасности России в будущем. В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии – на двустороннем", – добавил Стубб.

Ранее Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика на потенциальных переговорах с Россией.

Стоит отметить, что еще в мае Стубб выражал готовность стать представителем европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.

По данным медиа, Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.

Ранее неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога по завершению войны, но это остается возможным только при полной координации с Украиной.