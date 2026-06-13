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США заявили про спробу Ірану вдарити дронами по торгових суднах в Ормузькій протоці

Новини — Субота, 13 червня 2026, 08:37 — Уляна Кричковська

Центральне командування Збройних сил США заявило, що Іран запустив кілька безпілотників по комерційних суднах в Ормузькій протоці.

Про це йдеться у заяві CENTCOM в соцмережі X, пише "Європейська правда".

За даними CENTCOM, американським військовим вдалося збити всі дрони, які запустив Іран по комерційних суднах в Ормузькій протоці.

"Іран запустив кілька ударних безпілотних літальних апаратів односторонньої дії у спробі завдати удару по комерційних суднах, що проходять через Ормузьку протоку", – йдеться у заяві.

Також у CENTCOM наголосили, що рух через протоку продовжується, міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі, а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".  

Також Трамп заявив, що скасовує анонсовані удари по Ірану, оскільки переговорні команди затвердили "фінальні пункти" угоди.

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США Іран Близький Схід
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