США заявили о попытке Ирана нанести удар с помощью дронов по торговым судам в Ормузском проливе

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Иран запустил несколько беспилотников в направлении коммерческих судов в Ормузском проливе.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По данным CENTCOM, американским военным удалось сбить все дроны, запущенные Ираном по коммерческим судам в Ормузском проливе.

"Иран запустил несколько ударных беспилотных летательных аппаратов одноразового действия в попытке нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив", – говорится в заявлении.

Также в CENTCOM подчеркнули, что движение через пролив продолжается, международный торговый коридор остается открытым для транзита.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться в эти выходные в Европе, а глава МИД Ирана – что соглашение "ближе, чем когда-либо".

Также Трамп заявил, что отменяет анонсированные удары по Ирану, поскольку переговорные команды утвердили "финальные пункты" соглашения.