Суд Іспанії розпочав окреме розслідування щодо експрем’єра Сапатеро

Вищий кримінальний суд Іспанії розпочав окреме розслідування щодо провідного політика Соціалістичної партії, колишнього прем’єра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро.

Про це пише Euractiv, передає "Європейська правда".

Окреме розслідування щодо Сапатеро розпочате у зв'язку з підозрами у контрабанді та податковому шахрайстві.

Нова лінія розслідування зосереджена на понад 100 ювелірних виробах, виявлених поліцією минулого місяця під час обшуку в особистому кабінеті Сапатеро, вартість яких, згідно з заявою суду, перевищує 1,3 млн євро.

Суддя Хосе Луїс Калама заявив, що законне походження коштовностей "наразі не підтверджено".

Тому, як зазначається, володіння ними, у поєднанні з відсутністю податкової документації щодо придбання, становить "об’єктивні та обґрунтовані докази можливого існування значного податкового шахрайства".

Суддя також знайшов підстави для розслідування можливих злочинів, пов’язаних з контрабандою, зазначивши, що товари могли потрапити до ЄС "обходячи необхідні перевірки та податкові зобов’язання".

У травні стало відомо, що Сапатеро перебуває під слідством за підозрою у зловживанні впливом та пов'язаних із цим злочинах.

Нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо та низки корупційних скандалів в керівній партії.

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