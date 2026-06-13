Суд Испании начал отдельное расследование в отношении экс-премьера Сапатеро

Высший уголовный суд Испании начал отдельное расследование в отношении ведущего политика Социалистической партии, бывшего премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Об этом пишет Euractiv, передает "Европейская правда".

Отдельное расследование в отношении Сапатеро начато в связи с подозрениями в контрабанде и налоговом мошенничестве.

Новая линия расследования сосредоточена на более чем 100 ювелирных изделиях, обнаруженных полицией в прошлом месяце во время обыска в личном кабинете Сапатеро, стоимость которых, согласно заявлению суда, превышает 1,3 млн евро.

Судья Хосе Луис Калама заявил, что законное происхождение драгоценностей "на данный момент не подтверждено".

Поэтому, как отмечается, владение ими в сочетании с отсутствием налоговой документации о приобретении представляет собой "объективные и обоснованные доказательства возможного существования значительного налогового мошенничества".

Судья также нашел основания для расследования возможных преступлений, связанных с контрабандой, отметив, что товары могли попасть в ЕС "в обход необходимых проверок и налоговых обязательств".

В мае стало известно, что Сапатеро находится под следствием по подозрению в злоупотреблении влиянием и связанных с этим преступлениях.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес в очередной раз отказался уходить в отставку и объявлять досрочные выборы вопреки призывам лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и ряду коррупционных скандалов в правящей партии.

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