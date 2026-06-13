Туск: Польша завершит программу сдерживания цен на топливо этим летом

Премьер-министр Дональд Туск заявил в субботу, 13 июня, что летом Польша отменит меры по ограничению цен на топливо, поскольку ожидается, что конфликт на Ближнем Востоке утихнет, а цены стабилизируются.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В марте правительство объявило о снижении НДС на топливо с 23% до 8%, уменьшении акцизного сбора до минимального уровня в ЕС и начало ежедневно устанавливать ограничения на цены на моторное топливо. С момента введения эти меры продолжались каждые две недели.

В субботу, 13 июня, Туск заявил, что летом Польша отменит меры по ограничению цен на топливо, поскольку ожидается, что конфликт на Ближнем Востоке утихнет, а цены стабилизируются.

"На протяжении этого кризиса у нас было самое дешевое топливо в Европе, но этим летом мы завершим этот проект", – добавил он.

Стоит отметить, что президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что цены, вероятно, останутся высокими дольше, даже если война в Иране вскоре закончится.

Стоит также отметить, что в начале июня Европейская комиссия ослабила фискальные правила ЕС, чтобы позволить странам-членам уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива на фоне энергетического шока, вызванного войной в Иране.