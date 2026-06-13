Україна домоглась скасування виступу російського музиканта у Будапешті

У Будапешті завдяки зусиллям посольства України скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Про це йдеться у повідомленні українського Міністерства закордонних справ, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, замість Рєпіна, виступ якого стати ключовим на відкритті сезону, в концерті взяв участь угорський скрипаль.

"Театр на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) – один із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Розташований у самому серці Будапешта на острові Маргіт, він щоліта приймає понад 70 культурних подій у межах літнього фестивалю, представляючи оперу, балет, мюзикли, класичну та сучасну музику за участю провідних угорських і міжнародних митців", – зазначили в МЗС України.

В заяві також наголошується, що "російська культура – культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках".

"Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії", – резюмували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також нещодавно посольство України у Люксембурзі висловило занепокоєння з приводу запланованого виступу російської оперної співачки Анни Нетребко у філармонії Люксембурга 15 червня та звернулось з цього приводу до відповідних органів влади.

Нагадаємо, в січні театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.