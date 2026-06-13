Украина добилась отмены выступления российского музыканта в Будапеште

В Будапеште благодаря усилиям посольства Украины отменили выступление российского скрипача Вадима Репина в рамках открытия концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, вместо Репина, выступление которого должно было стать ключевым на открытии сезона, в концерте принял участие венгерский скрипач.

"Театр на острове Маргит (Margitszigeti Színház) – одна из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Расположенный в самом сердце Будапешта на острове Маргит, он каждое лето принимает более 70 культурных мероприятий в рамках летнего фестиваля, представляя оперу, балет, мюзиклы, классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных артистов", – отметили в МИД Украины.

В заявлении также подчеркивается, что "российская культура – культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках".

"Украинская дипломатия и в дальнейшем будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии", – резюмировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также недавно посольство Украины в Люксембурге выразило обеспокоенность по поводу запланированного выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в филармонии Люксембурга 15 июня и обратилось по этому поводу в соответствующие органы власти.

Напомним, в январе театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля в отношении Украины.

А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, выступавшей с пропутинскими музыкантами.