В Эстонии считают, что сокращение количества вооружений США в Европе не будет иметь большого значения

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что планы США сократить на треть численность своей военной авиации в Европе, а также вывести одну авианосную группу не будут иметь большого значения.

Заявление главы эстонского оборонного ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Певкур рассказал, что об этих изменениях было известно еще полтора года назад, и с тех пор планы обороны Европы были обновлены и учитывают эти сокращения.

"Если посмотреть на время, сколько продлится полет самолета из США, то это вопрос десяти часов, не больше. И здесь я не вижу больших проблем. И никто нам не говорил, что планы защиты Европы изменятся. Поскольку наши планы учитывают конкретные силы, то именно на эти силы мы и рассчитываем", – сказал он.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружений и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Впоследствии в Европейском командовании Вооруженных сил США подтвердили намерение сократить количество вооружений для нужд НАТО в Европе.

По данным NYT, план США предусматривает сокращение количества истребителей F-16 и F-15E со 150 до 100 единиц. Почти вдвое сократят количество самолетов морского наблюдения и выведут все самолеты-заправщики. Кроме того, на новые места дислокации будут перемещены одна подводная лодка, авианосец и десятки самолетов палубной авиации.