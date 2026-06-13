Орбана после поражения на выборах переизбрали председателем партии "Фидес"

Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии до мая 2026 года, в субботу был переизбран председателем партии "Фидес", которая в апреле потерпела поражение на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

За Орбана проголосовали 729 делегатов, присутствовавших на съезде партии, еще восемь воздержались.

После объявления результатов голосования Орбан поблагодарил за доверие.

Орбан заявил делегатам партии, собравшимся в Будапеште, что он "никогда" не сдастся и что, хотя сейчас "Фидес" не является успешной партией, ей необходимо восстановиться и обновиться в ближайшие месяцы.

В начале съезда Виктор Орбан выступил с речью, в которой отметил, что стратегическая ответственность за поражение на выборах лежит на нем.

Он добавил, что хочет передать "Фидес" молодому поколению как партию, имеющую реальные шансы на победу.

"Я не продамся, и вы не купите меня как кота в мешке. Вы знаете, что у меня нет желания меняться. Я не буду идти на полумеры или делать полные развороты, и я не буду участвовать в мероприятиях, связанных с переходом из одной партии в другую", – сказал он.

Ранее СМИ писали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит должность в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани в апреле заявил, что экс-премьер Венгрии готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.