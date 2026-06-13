Глава МВД Германии призывает защитить Бундестаг от дронов
Глава МВД Германии Александр Добриндт требует обеспечить постоянную защиту Бундестага от дронов.
Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".
Добриндт считает, что риск возможных атак беспилотников на Бундестаг и другие конституционные органы возрос.
В письме к председателю Бундестага Юлии Клёкнер он призывает создать постоянно действующую систему противодействия дронам для защиты ключевых государственных институтов.
"Защита конституционных органов приобретает особое значение на фоне абстрактной, но реальной угрозы", – пишет Добриндт.
Рост количества беспилотников, замеченных в течение последних месяцев, сделал службы безопасности еще более настороженными.
Поводом для письма стал запрос Клёкнер, отправленный в декабре. В нем председатель Бундестага интересовалась, в какой степени новое подразделение федеральной полиции по борьбе с беспилотниками может быть задействовано для охраны парламента.
В своем ответе Добриндт уточняет, что это подразделение может оказывать временную поддержку в рамках административной помощи.
Напомним, в декабре прошлого года в Германии открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.
Германия также создала новое полицейское подразделение, специализирующееся на защите от дронов, в которое планируют привлечь более 130 сотрудников.
Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.