СМИ: Трамп согласился на роскошный ужин с Макроном в Версале после саммита G7

Президент США Дональд Трамп примет участие в ужине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце в среду.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США, информирует "Европейская правда".

Ужин состоится после саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, где американский президент запланировал серию двусторонних встреч, рабочих сессий и обсуждений с лидерами стран-союзниц.

Ранее Макрон пригласил Трампа на ужин один на один по завершении саммита, но Белый дом до сих пор не подтвердил, примет ли он приглашение.

В субботу Елисейский дворец также подтвердил проведение ужина.

Приглашение Макрона, вероятно, было попыткой понравиться Трампу, который любит роскошь и позолоченные интерьеры, а также попыткой удержать его на саммите до его окончания.

Европейские лидеры надеются затронуть ряд тем, в частности войну в Украине и конфликт в Иране. В прошлом году президент покинул саммит раньше из-за напряженности с Ираном.

Трамп должен прибыть во Францию в понедельник. Он проведет двустороннюю встречу с Макроном, после чего состоится официальное приветствие и рабочий ужин.

Представитель администрации, пожелавший остаться анонимным, заявил, что президент поднимет ряд вопросов, имеющих "общее значение" для союзников, в частности "экономический рост и развитие, устойчивость цепочек поставок, нелегальную иммиграцию и искусственный интеллект".

Напомним, Макрон также пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.