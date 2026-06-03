ЗМІ дізнались про участь Зеленського у саміті G7 у Франції

Президент України Володимир Зеленський має взяти участь у саміті G7, який відбудеться цього місяця у Франції.

Про це стало відомо виданню Politico від неназваних офіційних осіб, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті в Евіан-ле-Бен, розповіли співрозмовники видання.

За словами одного із посадовців, український лідер планує обговорити питання військової дипломатії та протиповітряної оборони для відбиття ракетних ударів з боку Росії.

У березні радник президента Франції заявив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться 15–17 червня.

Речник французького Єлисейського палацу, який організовує зустріч G7, не відповів на запит про коментар у вівторок.

Також повідомляли, що президент США Дональд Трамп має намір особисто взяти участь у саміті G7 попри суперечки із союзниками щодо воєнних дій в Ірані.

А у червні минулого року Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським.