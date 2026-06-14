Швейцарцы голосуют на референдуме по вопросу об ограничении численности населения 10 миллионами

В воскресенье граждане Швейцарии голосуют на общенациональном референдуме по предложению ультраправых ограничить численность населения страны 10 миллионами человек.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вызванное обеспокоенностью по поводу иммиграции, давления на государственные услуги и жилищное строительство, конституционное изменение, предложенное Швейцарской народной партией (SVP), предусматривает, что население не должно превышать 10 миллионов к 2050 году. По официальным прогнозам, Швейцария может достичь этого показателя к началу 2040-х годов.

Считается, что результат голосования может иметь далекоидущие последствия для экономики и отношений Берна с Европейским союзом.

Если предложение будет принято, достижение отметки в 10 миллионов запустит процесс, который может заставить Швейцарию отменить соглашение о свободном передвижении рабочей силы с ЕС.

За несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Швейцария заключила соглашение с Брюсселем об углублении экономической интеграции с Евросоюзом. Это и другие соглашения, регулирующие двусторонние торговые отношения, могут быть поставлены под сомнение из-за ограничения численности населения и свободного передвижения, которое является основой единого рынка ЕС.

Ранее в Европейской комиссии предупредили Берн о том, что результаты референдума об ограничении численности населения страны 10 миллионами повлияют на отношения с Брюсселем.

Швейцарские избиратели часто отвергали меры, которые считались вредными для долгосрочных интересов экономики, но эта тенденция стала менее предсказуемой. В 2014 году избиратели не оправдали ожиданий, приняв предложение, поддержанное SVP, об ограничении иммиграции в ЕС. Однако ее влияние позже было ослаблено в ходе законодательного процесса.

Ожидается, что результаты референдума начнут поступать в 10:00 по Гринвичу (12:00 по киевскому времени).

Население Швейцарии выросло с 7,2 миллиона в начале 2000-х годов до чуть более 9 миллионов в 2026 году. По данным аналитического центра Avenir Suisse, из примерно двух миллионов новоприбывших около 64% являются гражданами ЕС.

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

Правительство страны призвало граждан голосовать против этого предложения на референдуме. Там подчеркнули, что эта инициатива нанесет ущерб сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.

Согласно новому опросу, большинство граждан Швейцарии выступает против законопроекта, который должен ограничить численность населения страны 10 миллионами.