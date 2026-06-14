В Албанії готуються арештувати 20 осіб, ймовірно, пов’язаних з проєктом курорту зятя Трампа

Албанські прокурори подали клопотання про арешт 20 осіб за підозрою у наркоторгівлі та відмиванні грошей; за даними ЗМІ, деякі з них можуть мати зв’язки з курортним проєктом на узбережжі Адріатичного моря, який будується фірмою зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У суботу Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Албанії (SPAK) повідомила, що розслідування справи про міжнародний незаконний обіг кокаїну виявило причетність кількох осіб до "операцій, які, як підозрюється, мали на меті приховати походження активів та інтегрувати незаконні доходи в офіційну економіку".

SPAK повідомила, що звернулася до суду з проханням видати ордери на арешт 20 осіб. Станом на суботу було заарештовано лише чотирьох з них.

У заяві зазначено, що суди винесли рішення про попередній арешт "декількох активів, пов’язаних із договорами купівлі-продажу". Фігурантів справи позначили лише ініціалами А.Ш., Ф.С. та Б.С. Також згадується компанія "A...L...D... Sh.a.". ЗМІ повідомляють, що це може бути може бути компанією Albania Land Development (ALD).

За словами прокурорів, частина підозрілих інвестицій пов’язана з нерухомістю та будівельними проєктами в Тирані, Паласі, Хімарі та інших прибережних районах.

"Сума, на яку накладено попередній арешт, перевищує 128,4 млн євро", – йдеться в повідомленні.

Згідно з відкритими документами з албанського реєстру підприємств, з якими ознайомилося агентство AFP, компанія придбала у Звернеці великі земельні ділянки, які, судячи з усього, фігурують у туристичному проєкті Кушнера.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.