В Албании готовятся арестовать 20 человек, предположительно связанных с проектом курорта зятя Трампа

Албанские прокуроры подали ходатайство об аресте 20 человек по подозрению в наркоторговле и отмывании денег; по данным СМИ, некоторые из них могут иметь связи с курортным проектом на побережье Адриатического моря, который строится фирмой зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В субботу Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) сообщила, что расследование дела о международном незаконном обороте кокаина выявило причастность нескольких лиц к "операциям, которые, как подозревается, имели целью скрыть происхождение активов и интегрировать незаконные доходы в официальную экономику".

SPAK сообщила, что обратилась в суд с просьбой выдать ордера на арест 20 человек. По состоянию на субботу были арестованы только четверо из них.

В заявлении указано, что суды вынесли решение о предварительном аресте "нескольких активов, связанных с договорами купли-продажи". Фигурантов дела обозначили лишь инициалами А.Ш., Ф.С. и Б.С. Также упоминается компания "A...L...D... Sh.a.". СМИ сообщают, что это может быть компания Albania Land Development (ALD).

По словам прокуроров, часть подозрительных инвестиций связана с недвижимостью и строительными проектами в Тиране, Паласе, Химаре и других прибрежных районах.

"Сумма, на которую наложен предварительный арест, превышает 128,4 млн евро", – говорится в сообщении.

Согласно открытым документам из албанского реестра предприятий, с которыми ознакомилось агентство AFP, компания приобрела в Звернеце большие земельные участки, которые, судя по всему, фигурируют в туристическом проекте Кушнера.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на удаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты по поводу его воздействия на окружающую среду.

Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры для обеспечения соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.