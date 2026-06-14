Зеленський поговорив з Трампом
Новини — Неділя, 14 червня 2026, 18:04 —
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.
Факт розмови підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Європейська правда".
За його словами, це була "доволі змістовна розмова про все – від привітання з днем народження до дипломатії і війни/миру".
Литвин додав, що розмова тривала 30-35 хвилин, "може трохи більше".
Як відомо, 14 червня Дональд Трамп святкує своє 80-річчя.
Раніше французький президент Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту, той нібито прийняв запрошення.
На саміті очікують і Зеленського.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: