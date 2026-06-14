Зеленский поговорил с Трампом
Новости — Воскресенье, 14 июня 2026, 18:04 —
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Факт разговора подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Европейская правда".
По его словам, это был "довольно содержательный разговор обо всем – от поздравления с днем рождения до дипломатии и войны/мира".
Литвин добавил, что разговор длился 30-35 минут, "может чуть больше".
Как известно, 14 июня Дональд Трамп празднует свое 80-летие.
Ранее французский президент Макрон пригласил Трампа на ужин с глазу на глаз в завершение саммита, тот якобы принял приглашение..
На саммите ожидают и Зеленского.
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