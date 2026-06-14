В Кремле анонсировали новый визит Кушнера и Уиткоффа в РФ
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова приедут в Россию.
Об этом заявил помощник правителя РФ Юрий Ушаков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".
"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время снова приедут в Россию", – сказал он журналистам в воскресенье.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером ранее на этой неделе.
Ранее писали, что Зеленский разочарован тем, что приезд американской делегации в Киев затягивается, но Украина рассчитывает на этот визит.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, который входит в делегацию Украины в "мирных" переговорах, настаивает, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных событий.