Путін також поговорив з Трампом

Правитель РФ Владімір Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про розмову Путіна з Трампом повідомив помічник правителя Росії Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

За його словами, Путін привітав Трампа з днем народження.

Як сказав Ушаков, бесіда тривала 55 хвилин, і під час неї було досягнуто домовленості про швидкий візит спецпредставників Трампа до Москви.

Путін, як сказав його помічник, заявив, що удари України по російській інфраструктурі не вплинуть на перебіг війни, а Трамп, як сказав також Ушаков, "висловив готовність впливати на Київ і європейських партнерів США".

За словами Ушакова, Трамп був "зворушений" привітаннями Путіна і сам привітав російського лідера з днем Росії. Дзвінок відбувся з ініціативи Путіна.

Раніше повідомлялося про телефонну розмову президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Сам Трамп поки не коментував розмови з Путіним і Зеленським.