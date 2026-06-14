Путин тоже поговорил с Трампом

Правитель РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

О разговоре Путина с Трампом сообщил помощник правителя России Юрий Ушаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Путин поздравил Трампа с днем рождения.

Как сказал Ушаков, беседа длилась 55 минут, и во время нее была достигнута договоренность о скором визите спецпредставителей Трампа в Москву.

Путин, как сказал его помощник, заявил, что удары Украины по российской инфраструктуре не повлияют на ход войны, а Трамп, как сказал также Ушаков, "выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США".

По словам Ушакова, Трамп был "тронут" поздравлениями Путина и сам поздравил российского лидера с днем России. Звонок состоялся по инициативе Путина.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Сам Трамп пока не комментировал разговоры с Путиным и Зеленским.