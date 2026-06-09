США закликають Британію утриматися від заборони соцмереж для дітей

Сполучені Штати закликали британський уряд не запроваджувати заборону на використання соцмереж для дітей до 16 років, аргументуючи це ризиком "непропорційного навантаження" на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє The Guardian, передає "Європейська правда".

У зверненні до уряду Британії, який проводив консультації з питань онлайн-безпеки, Білий дім виступив проти "універсальних урядових обмежень" та "грубих регуляторних інструментів" для боротьби зі шкодою, яку завдають дітям соціальні мережі.

У повідомленні, опублікованому посольством США в Лондоні, додається, що вікові обмеження для 13-16-річних не є ефективними.

"Технічні методи, розроблені для розрізнення неповнолітніх від дорослих, не можна просто перепрофілювати для молодших вікових груп. Ми вважаємо, що батьківське підтвердження може бути найпрактичнішим шляхом для цього вікового діапазону", – йдеться у повідомленні дипмісії.

Адміністрація Дональда Трампа закликала Велику Британію надати батькам "надійні інструменти" для керування налаштуваннями конфіденційності та обліковими записами своїх дітей, а також вимагати від платформ пропонувати здоровий онлайн-досвід замість запровадження прямих заборон.

Білий дім також висловив стурбованість тим, що Британія та ЄС обирають законодавчий та регуляторний шлях, який зосереджується на американських технологічних компаніях.

"Ми маємо занепокоєння щодо правил, які накладають непропорційне навантаження на американські компанії або застосовуються до однієї платформи, але не до подібних послуг", – йдеться у повідомленні американського посольства.

Підхід Лондона до онлайн-безпеки став джерелом напруженості у відносинах з Вашингтоном. Посадовці американської адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, називають це "відступом свободи слова".

Очікується, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер наступного тижня оголосить про заборону деяких додатків соціальних мереж, а також про низку обмежувальних заходів, включаючи можливість блокування розмов з незнайомцями на ігрових платформах. Також розглядається питання про обмеження використання чат-ботів зі штучним інтелектом.

Напередодні Стармер оголосив, що технологічні компанії повинні заборонити дітям надсилати та отримувати відверті зображення на свої пристрої, інакше уряд ухвалить закон, який зобов'яже їх це зробити.

Цього року британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.