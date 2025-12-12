Посол у Польщі підтвердив, що Україна готова обміняти свої безпілотники на польські МіГи

Польща може отримати безпілотники українського виробництва в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі радіо RMF24.

У контексті обговорень щодо передачі польських винищувачів МіГ-29 радянського виробництва посол пояснив, що йдеться про обмін, а Польща може отримати від українців "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".

"Це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі", – пояснив посол.

Дипломат відмовився назвати дату постачання польських літаків МіГ-29 до України, так само як і деталі щодо передачі безпілотників Варшаві.

"Нас можуть чути не лише друзі, а й вороги. Нам не дозволено обговорювати деталі, які можуть порушити нашу співпрацю", – наголосив Боднар.

Раніше стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Після цього голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Навроцький не був поінформований про ці наміри, що, за його словами, може свідчити про "злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що не був поінформований про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні.

У польському уряді наполягають, що президент Кароль Навроцький не міг не знати про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні попри заяви глави держави та його підлеглого.