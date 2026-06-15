Венс заперечив, що США розблокують 24 млрд доларів заморожених активів Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував повідомлення ЗМІ про те, що мирна угода з Іраном передбачає розблокування 24 млрд доларів заморожених іранських активів.

Про це він сказав в ефірі CBS, пише "Європейська правда".

Венс заперечив твердження про те, що Тегеран отримає 24 млрд доларів заморожених коштів у разі виконання певних умов, зазначивши, що ця цифра "не згадується в жодному з текстів" мирної угоди. За словами посадовця, питання активів розглядатиметься пізніше, після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Віцепрезидент пояснив, що США готові лише скасувати певні санкції проти Ірану, якщо країна дотримуватиметься домовленостей.

"Ми заявляли, що готові обговорити питання розморожування активів, але набагато важливішим є скасування санкцій проти їхньої економіки – за умови, що вони візьмуть на себе довгострокові зобов’язання щодо ядерної програми", – сказав Венс.

Він заявив, що адміністрація США планує оприлюднити повний текст угоди з Іраном цього тижня, "щоб американський народ ознайомився з нею".

Очікується, що США та Іран у п’ятницю підпишуть меморандум про взаєморозуміння, який має покласти край кількамісячному конфлікту та розблокувати судноплавство Ормузькою протокою. Церемонія підписання мирної угоди відбудеться у швейцарському місті Женева.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може відновити удари по Ірану, якщо не буде досягнуто угоди щодо ядерної програми близькосхідної країни.