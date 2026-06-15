Вэнс отрицает, что США разблокируют 24 млрд долларов замороженных активов Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что мирное соглашение с Ираном предусматривает разблокирование 24 млрд долларов замороженных иранских активов.

Об этом он сказал в эфире CBS, пишет "Европейская правда".

Вэнс опроверг утверждение о том, что Тегеран получит 24 миллиарда долларов замороженных средств в случае выполнения определенных условий, отметив, что эта цифра "не упоминается ни в одном из текстов" мирного соглашения. По словам чиновника, вопрос активов будет рассматриваться позже, после подписания меморандума о взаимопонимании.

Вице-президент пояснил, что США готовы лишь отменить определенные санкции против Ирана, если страна будет придерживаться договоренностей.

"Мы заявляли, что готовы обсудить вопрос размораживания активов, но гораздо важнее отмена санкций против их экономики – при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе", – сказал Вэнс.

Он заявил, что администрация США планирует обнародовать полный текст соглашения с Ираном на этой неделе, "чтобы американский народ ознакомился с ним".

Ожидается, что США и Иран в пятницу подпишут меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец многомесячному конфликту и разблокировать судоходство по Ормузскому проливу. Церемония подписания мирного соглашения состоится в швейцарском городе Женева.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может возобновить удары по Ирану, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе ближневосточной страны.