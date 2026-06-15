ЗМІ: США та Іран попередньо підписали меморандум про взаєморозуміння

Президент та віцепрезидент США та спікер парламенту Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння між країнами в електронному форматі.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на високопосадовця США, передає "Європейська правда".

За словами джерела, Дональд Трамп та Джей Ді Венс підписали меморандум зі спікером Меджлісу Мохаммадом Багером Галібафом у цифровому форматі.

Угода передбачає негайне розблокування Ормузької протоки для комерційних суден та зняття американської блокади з портів Ірану. Крім того, домовленість містить вимогу про 60-денний період переговорів, під час якого США та Іран мають узгодити фінальний документ, що охоплюватиме іранську ядерну програму.

Офіційна церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може відновити удари по Ірану, якщо не буде досягнуто угоди щодо ядерної програми близькосхідної країни.

На тлі досягнення домовленостей Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія заявили про свою готовність підтримати відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.