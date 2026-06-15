СМИ: США и Иран предварительно подписали меморандум о взаимопонимании

Президент и вице-президент США, а также спикер парламента Ирана подписали меморандум о взаимопонимании между странами в электронном формате.

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, передает "Европейская правда".

По словам источника, Дональд Трамп и Джей Ди Венс подписали меморандум со спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом в цифровом формате.

Соглашение предусматривает немедленное разблокирование Ормузского пролива для коммерческих судов и снятие американской блокады с портов Ирана. Кроме того, соглашение содержит требование о 60-дневном периоде переговоров, в ходе которого США и Иран должны согласовать итоговый документ, касающийся иранской ядерной программы.

Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании состоится 19 июня в швейцарском городе Женева.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может возобновить удары по Ирану, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе ближневосточной страны.

На фоне достижения договоренностей Германия, Франция, Великобритания и Италия заявили о своей готовности поддержать возобновление судоходства в Ормузском проливе.