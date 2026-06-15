Міністри оборони країн НАТО у четвер зустрінуться у Брюсселі – перед форматом "Рамштайн"

У четвер 18 червня міністри оборони країн-членів НАТО зберуться на зустріч під головуванням генсека Марка Рютте у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомили у пресслужбі Альянсу.

18 червня, у четвер, міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу зустрінуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Головуватиме на зустрічі генсек НАТО Марк Рютте.

У день зустрічі прибуття міністрів почнеться з 7 ранку. О 8 ранку зустрінеться Група з ядерного планування, на 9:30 запланована основна зустріч міністрів.

Після неї о 14:00 Рютте дасть пресконференцію для ЗМІ.

О 15:00 почнеться анонсоване раніше засідання Контактної групи з оборони України, відомої як "формат Рамштайн".

За даними ЗМІ, Україна на "Рамштайні" проситиме додаткові 20 млрд доларів, щоб посилювати удари по РФ.

Раніше підтвердили, що Україна буде представлена на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі делегацією, яку очолить президент Володимир Зеленський.