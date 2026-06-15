Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе – перед форматом "Рамштайн"

В четверг 18 июня министры обороны стран-членов НАТО соберутся на встречу под председательством генсека Марка Рютте в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщили в пресс-службе Альянса.

18 июня, в четверг, министры обороны стран-членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Председательствовать на встрече будет генсек НАТО Марк Рютте.

Прибытие министров начнется с 7 утра. В 8 утра встретится Группа по ядерному планированию, на 9:30 запланирована основная встреча министров.

После нее в 14:00 Рютте даст пресс-конференцию для СМИ.

В 15:00 начнется анонсированное ранее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как "формат Рамштайн".

По данным СМИ, Украина на "Рамштайне" будет просить дополнительные 20 млрд долларов, чтобы усиливать удары по РФ.

Ранее подтвердили, что Украина будет представлена на саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре делегацией, которую возглавит президент Владимир Зеленский.