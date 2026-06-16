США відреагували на удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прокоментувала російський масований удар по Києву, внаслідок якого, зокрема була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

Заява Девіс наводиться на сторінці посольства США в Україні в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила американська дипломатка, вона на власні очі побачила руйнування унікальної історичної памʼятки в Києво-Печерській лаврі.

"Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було госпіталізовано дорослих і дітей. Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися", – підкреслила вона.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.