США отреагировали на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис прокомментировала массированный удар России по Киеву, в результате которого, в частности, была повреждена Киево-Печерская лавра.

Заявление Дэвис приводится на странице посольства США в Украине в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила американская дипломатка, она собственными глазами увидела разрушения уникального исторического памятника в Киево-Печерской лавре.

"Также были нанесены удары по жилым домам, в результате которых были госпитализированы взрослые и дети. Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасное насилие должно прекратиться, а война должна закончиться", – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Украины Россией заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на РФ для прекращения войны.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.