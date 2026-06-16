Британія підготувала нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в ході саміту G7 у Франції має намір оголосити про нові санкції проти Росії та подвоєння підтримки України в енергетичній сфері.

Про це йдеться в заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Очікуваний новий пакет санкцій також покликаний підірвати військові зусилля Росії на кількох фронтах, зміцнивши безпеку Європи.

Очікується, що британський прем'єр-міністр виступить під час засідання, закликавши лідерів G7 до спільних подальших дій, щоб забезпечити Україні справедливий і тривалий мир, на який вона заслуговує.

Як зазначено, Стармер доручив урядовцям посилити підтримку України в усіх сферах – від військового обладнання до життєво важливої енергетичної підтримки та тиску на військову машину Путіна – щоб забезпечити збереження імпульсу України на полі бою до наступної зими.

Цей тиск включає заходи щодо "тіньового флоту" Росії, про що свідчить масштабна військова операція з перехоплення судна SMYRTOS у неділю рано-вранці.

"Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія посилює свої дії – перекриваючи доходи, що живлять війну Путіна, та забезпечуючи Україну енергією на майбутні зими", – наводить слова Стармера пресслужба уряду.

Новий пакет санкцій буде безпосередньо спрямований проти незаконного "тіньового флоту" Росії та фінансових мереж, які використовуються для обходу західних санкцій та підтримки військових закупівель.

Очікується, що Велика Британія також стане першою країною, яка введе санкції проти кількох суден, що перевозять російський СПГ, на який накладено санкції.

Очікується, що цей пакет збільшить кількість суден тіньового флоту та російських суден для перевезення СПГ, на які накладено британські санкції, до понад 600.

Нові заходи також викриють та будуть спрямовані проти мережі, пов’язаної з російською державою, яка бере участь у таємному придбанні західних технологій для російських збройних сил, а також наблизять до викриття кількох постачальників із третіх країн, які допомагають Росії незаконно переміщувати кошти по всьому світу.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.