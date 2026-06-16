Британия подготовила новые санкции против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита G7 во Франции намерен объявить о новых санкциях против России и удвоении поддержки Украины в энергетической сфере.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Ожидаемый новый пакет санкций также призван подорвать военные усилия России на нескольких фронтах, укрепив безопасность Европы.

Ожидается, что британский премьер-министр выступит во время заседания, призвав лидеров G7 к совместным дальнейшим действиям, чтобы обеспечить Украине справедливый и прочный мир, которого она заслуживает.

Как отмечается, Стармер поручил правительственным чиновникам усилить поддержку Украины во всех сферах – от военного оборудования до жизненно важной энергетической поддержки и давления на военную машину Путина – чтобы обеспечить сохранение импульса Украины на поле боя до следующей зимы.

Это давление включает меры в отношении "теневого флота" России, о чем свидетельствует масштабная военная операция по перехвату судна SMYRTOS в воскресенье ранним утром.

"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания усиливает свои действия – перекрывая доходы, питающие войну Путина, и обеспечивая Украину энергией на предстоящие зимы", – приводит слова Стармера пресс-служба правительства.

Новый пакет санкций будет непосредственно направлен против незаконного "теневого флота" России и финансовых сетей, которые используются для обхода западных санкций и поддержки военных закупок.

Ожидается, что Великобритания также станет первой страной, которая введет санкции против нескольких судов, перевозящих российский СПГ, на который наложены санкции.

Ожидается, что этот пакет увеличит количество судов теневого флота и российских судов для перевозки СПГ, на которые наложены британские санкции, до более чем 600.

Новые меры также разоблачат и будут направлены против сети, связанной с российским государством, которая участвует в тайном приобретении западных технологий для российских вооруженных сил, а также приблизят к разоблачению нескольких поставщиков из третьих стран, которые помогают России незаконно перемещать средства по всему миру.

Напомним, Совет ЕС в понедельник принял так называемый мини-пакет санкций против России, который был утвержден параллельно с продолжающейся работой над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.